США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу - в Прибалтику и Польшу - в рамках масштабных учений Defender 2020. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении расположенного в Висбадене штаба армии США в Европе.

Всего в учениях будут задействованы около 37 тыс. военных из 19 стран, причем в Европу будет переброшено около 20 тыс. американских солдат. Заявленной целью маневров является повышение боеспособности НАТО и устрашение потенциального противника.

Германия станет логистическим центром во время учений, которые пройдут в период с апреля по май 2020 года. Они призваны проверить скорость переброски войск НАТО и уровень их взаимодействия. "Эти способности важны, чтобы за короткий промежуток времени показать мощь. Наша боеспособность успокаивает союзников и отпугивает возможного противника", - заявил командующий армией США в Европе Кристофер Каволи.

Германская сторона считает важным в ходе учений проверить возможности существующей инфраструктуры - мостов и путей сообщения - для переброски крупных сил, отмечает агентство DPA.