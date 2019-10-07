Будущий глава дипломатии ЕС рассказал о приоритетах внешней политики Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен сохранить ограничительные меры в отношении России, пока "ее поведение не изменится". Об этом заявил будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель, выступая в понедельник на заседании Европарламента в Брюсселе.

"Россия - хороший пример (в вопросе единства стран ЕС - прим. ТАСС). Мы должны сохранить санкции против России, пока не произойдут изменения в ее поведении", - сказал он, добавив, что Брюссель видит перспективы диалога с РФ, несмотря на санкционный режим.

"Это (санкции - прим. ТАСС) не означает, что мы не будем придерживаться пяти принципов по отношению к России, один из которых говорит о взаимодействии. Мы собираемся взаимодействовать с Россией, и здесь есть некоторые перспективы поиска диалога", - сказал он.

Боррель также назвал поддержку Украины и перезагрузку отношений между США и Евросоюзом в числе приоритетов внешней политики ЕС в 2020-2024 годах.

"Позвольте с самого начала сказать о том, что я намерен заниматься процессами реформ и интеграции в странах Западных Балкан, поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах, развивать новое всеобъемлющее стратегическое сотрудничество со странами Африки и Азии, развивать наше сотрудничестве с США, перезапустить наши трансатлантические отношения", - сказал он.

При этом Боррель подчеркнул, что самое главное для ЕС - сохранить единство. "Если мы не будем действовать вместе, то Европа станет бесполезной в новом мире. Я буду работать со странами-членами, чтобы достигнуть этого единства", - отметил он, добавив, что это "непросто в связи с культурными и историческими различиями стран-членов".

Визит на Балканы

Как рассказал Боррель, свой первый визит на новом посту он совершит в самопровозглашенное Косово.

"Мой первый визит в качестве главы дипломатии ЕС будет в Приштину. Мы должны достичь соглашения между Косово и Сербией, это будет в приоритете", - сказал он.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенного края Косово одобрил формирование полноценной армии на основе собственных сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта текущего года парламент Косова принял закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.

Ущерб Белграда от пошлин составляет свыше €1 млн в день. После введения пошлин диалог между Белградом и Приштиной о нормализации отношений был заморожен.

Боррель сменит Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 ноября.