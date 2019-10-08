Ирак бунтует: возвращается ли "арабская весна"?

Против коррупции, деградации ЖКХ и безработицы — в Ираке продолжаются самые кровопролитные со времен "арабской весны" массовые акции протеста. С 1 октября, когда волнения охватили юг страны и ее столицу Багдад, жизни лишились не менее 104 человек и 6107 получили ранения. Внутренний иракский конфликт успел приобрести международное измерение. В соседнем Иране сочувствуют правительству, СМИ США и Европы — демонстрантам.

По крайней мере, часть иракского общества недовольна и внешнеполитическим курсом Багдада. На демонстрациях без одобрения вспоминают сближение с соседним Ираном, имеющим многих врагов в регионе. Распространяются слухи, что Тегеран, заинтересованный в сохранении действующего правительства, якобы направил спецназ для подавления протестов. На этом фоне некоторые из недовольных жгут флаги Исламской Республики. Но одновременно недоброжелатели нашлись и у Саудовской Аравии, офис телекомпании которой подвергся нападению.

Триггером протестов в Ираке выступает погода: в первую неделю октября отметка термометра колебалась между 35 и 40 градусами по Цельсию. В этих условиях тяжелее всего мириться с проблемами жилищно-коммунальной сферы: поломками в водоснабжении и периодическими отключениями электричества. Общественное мнение Ирака возлагает ответственность за неполадки на коррупцию. Только по официально представленным данным, с 2003 года через руки нечистых на руку чиновников прошло $450 млрд , что соответствует четырем бюджетам страны. Другой бич Ирака — безработица. Четверть молодежи в возрасте до 25 лет не имеет постоянного источника дохода. До 2017 года в Ираке рассчитывали, что после победы над запрещенной в России группировкой "Исламское государство" высвобожденные средства инвестируют в реальный сектор. Однако ожидавшегося послевоенного экономического роста не произошло.

В первые дни протестов власти сделали ставку на подавление движения силой. Сотрудники правопорядка блокировали площадь Тахрир в центре Багдада, куда надеялись проникнуть демонстранты. В 2011 году в локации с тем же названием в Каире проходили протесты, итогом которых стала революция в Египте. Власти в Ираке сочли делом принципа не допустить митингующих на свой Тахрир. 4–5 октября между демонстрантами и правоохранителями в Багдаде прошли столкновения недалеко от Тахрира. Полицейские пустили в ход слезоточивый газ, а затем стали стрелять на поражение. Демонстранты также применили силу. Итогом стала гибель людей с обеих сторон. Точное количество жертв не сообщается, при этом, по данным МВД, за все время протестов убиты шесть полицейских и около 1200 получили ранения. Кроме того, от поджогов пострадало 51 здание, включая восемь офисов различных партий Ирака.

После нескольких дней кровопролитных столкновений правительство пошло на экономические уступки. Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди объявил о повышении социальных выплат нуждающимся семьям, намерении построить 100 тыс. новых домов и запуске программ по переобучению для 150 тыс. безработных. Однако оснований считать, что эти меры приведут к прекращению волнений, нет. На акциях протеста все чаще раздаются не только экономические, но и политические лозунги: призывы к отставке правительства.

На сцену выходит ас-Садр

Теневой лидер Ирака Муктада ас-Садр (его партия лидирует по числу депутатов в парламенте и критически важна для стабильности правительства) 4 октября встал на сторону демонстрантов. Политик призвал к проведению досрочных всеобщих выборов. От дальнейших действий ас-Садра зависит будущее протестов. Его многочисленные сторонники до сих пор не присоединялись к манифестантам, однако, если это случится, размах антиправительственных акций может значительно возрасти.

Депутаты, принадлежащие к партии ас-Садра, 5 октября бойкотировали заседание парламента, сорвав тем самым его работу. Эскапада привела к тому, что не собрался кворум для одобрения социальных мер, нацеленных на прекращение волнений.

Пока премьер и депутаты пытаются решить, как остановить волнения, в лагерь оппозиции может перейти влиятельный лидер — спикер парламента Мухаммад аль-Халбуси. Он выставил ультиматум премьеру: либо "скорейшее выполнение" требований улицы, либо политический разрыв и присоединение аль-Халбуси к протестующим.

Персидский мотив

За развитием событий в Ираке внимательно следит Иран, оказывающий существенное влияние на местную политику. С 2018 года Тегеран вовлечен в конфронтацию с США и странами Запада. СМИ Исламской Республики подозревают, что за протестами в Ираке, которые могут привести к падению дружественного правительства, могут стоять иностранные державы.

В самой охваченной волнениями стране много говорят об Иране. Распространяются слухи о жестокости полицейских. Строгость при подавлении протестов связывают с якобы состоявшимся прибытием иранских сил быстрого реагирования в Ирак.

По стечению обстоятельств иранские граждане действительно массово приезжают в страну по случаю общего для всех шиитов религиозного праздника Арбаин. В 2018 году паломниками в Ирак по этому случаю отправились около 1,8 млн иранцев.

"В сложившихся обстоятельствах интерес России в том, чтобы ситуация оставалась в контролируемом русле, — заметил в разговоре с ТАСС востоковед, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов. — Однако обстановка напряжена, и есть основание считать, что протесты продлятся долго. Проводить параллели с "арабской весной" рискованно, и все же сходные элементы присутствуют. Корень бед — неспособность экономической и социальной системы реанимироваться после многих лет разрушительных боевых действий. Дела в социальной сфере идут из рук вон плохо, госаппарат поражен коррупцией. После того как объявили победу над ИГИЛ, больше нет оправдания в виде террористической угрозы. Глубинные причины восходят к 2003 году, когда после свержения Саддама Хуссейна баланс сил в стране был бесповоротно разрушен", — резюмирует специалист.

Игорь Гашков