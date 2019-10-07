Sky: Джонсон требует снять дипиммунитет с жены дипломата США, из-за которой погиб британец

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает необходимым снять дипломатический иммунитет с жены американского дипломата, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец Гарри Данн. В понедельник в интервью телеканалу Sky News Джонсон заявил, что лично обратится по этому вопросу в Белый дом, если посольство США в Лондоне откажется идти навстречу британским властям.

По данным Sky News, американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена неприкосновенность, покинуть Великобританию после ДТП. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем выехала с территории королевства.

"Не думаю, что было правильно использовать принцип дипломатического иммунитета в таких целях", - сказал Джонсон, выразив надежду на то, что американка, которую зовут Энн Сакулас, вернется в Великобританию, чтобы позволить полиции завершить расследование и в случае необходимости предъявить женщине обвинения в неосторожном вождении. "Этот вопрос мы поставим сегодня перед американским послом в Соединенном Королевстве, - добавил премьер-министр. - Надеюсь, что нам удастся быстро его решить. Если же этого не получится, то я лично поставлю тот же вопрос перед Белым домом".

В понедельник представитель британского премьера также заявил, что глава МИД королевства Доминик Рааб в ближайшее время намерен обсудить сложившуюся ситуацию со своим американским коллегой Майклом Помпео.

Как сообщает Sky News, Данн разбился на мотоцикле, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась американка. Инцидент произошел в конце августа в графстве Нортгемптоншир на выезде с авибазы Кроутон, которую в материале телеканала называют "американской шпионской базой". На ее территории действительно расположен центр связи ВВС Соедиенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ передавались секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

Sky News уточняет, что ранее дипломатическим иммунитетом обладали только сотрудники посольства США в Великобритании и члены их семей, однако впоследствии Лондон и Вашингтон достигли договоренности о том, что принцип дипломатического иммунитета будет распространяться и на обладателей дипломатических паспортов США, работающих на базе Кроутон.