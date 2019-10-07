Глава Евросовета поддержал оппозицию перед выборами в парламент Польши

ВАРШАВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал оппозиционное движение "Гражданская коалиция" перед очередными парламентскими выборами, которые состоятся в республике 13 октября.

"Ставка этих выборов заключается в том, будет ли наша жизнь мрачной, полной гнева, а порой и ненависти, или же она будет как спикер [Малгожата] Кидава-Блоньская: нормальной, веселой, мудрой и доброй", - написал Туск в понедельник в Twitter.

"Гражданскую коалицию" перед выборами сформировала ранее возглавляемая Туском партия "Гражданская платформа" совместно c партиями "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска". Они заявили о намерении в случае победы выдвинуть на пост премьер-министра республики Малгожату Кидаву-Блоньскую - бывшего спикера Сейма (нижней палаты парламента).

В ближайшее воскресенье жителям республики предстоит выбрать 460 депутатов нижней палаты парламента (Сейма) и 100 сенаторов в верхнюю палату (Сенат).

Последние опросы общественного мнения показали, что лидирующие позиции по итогам выборов сохранит правящая сейчас в Польше партия "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского, получив около 45% голосов. Второе место займет оппозиционная "Гражданская коалиция" с 27-28%, а третье - объединившиеся левые силы. С четвертого места в парламент может войти "Польская коалиция" - союз Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15", или же праворадикальные силы, если преодолеют необходимый 5-процентный барьер.