Улицу в Цхинвале назвали в честь Владимира Путина

ЦХИНВАЛ, 7 октября. /ТАСС/. Улица Московская в городе Цхинвал в Южной Осетии переименована в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил мэр Цхинвала Алан Кочиев.

"В день рождения президента РФ Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала. С сегодняшнего дня она будет носить имя президента РФ", - сказал Кочиев.

Он заявил, что так Южная Осетия поздравляет президента РФ, и отметил поддержку, которую республика получает от Российской Федерации.