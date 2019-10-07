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Улицу в Цхинвале назвали в честь Владимира Путина

С сегодняшнего дня улица Московская будет носить имя президента РФ, сообщил мэр столицы Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 7 октября. /ТАСС/. Улица Московская в городе Цхинвал в Южной Осетии переименована в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил мэр Цхинвала Алан Кочиев.

"В день рождения президента РФ Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала. С сегодняшнего дня она будет носить имя президента РФ", - сказал Кочиев.

Он заявил, что так Южная Осетия поздравляет президента РФ, и отметил поддержку, которую республика получает от Российской Федерации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЮжная Осетия
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