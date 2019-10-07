Трамп обещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то непозволительное

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли", - написал американский лидер в понедельник в своем Twitter.

Президент США также утверждает, что Россия и Китай недовольны решением Вашингтона о выводе войск с северо-востока Сирии, потому что Москве и Пекину нравится видеть Соединенные Штаты погрязшими в бесконечных войнах.

"Я был избран [на обещаниях] выйти из этих нелепых бесконечных войн <...>. Две самые несчастные страны на этом этапе - Россия и Китай, потому что им нравится видеть нас погрязшими, смотрящими за болотом, тратящими на это большие деньги", - написал Трамп у себя в Twitter.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. 1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.