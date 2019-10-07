Экоактивисты заблокировали движение в центре Парижа

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Несколько сотен активистов международной экологической организации Extinction Rebellion проводят в понедельник вечером во французской столице акцию в защиту окружающей среды. Об этом сообщил телеканал BFM.

С помощью тяжелых блоков прессованной соломы они перекрыли движение на важной артерии французской столицы - набережной Межесри, расположенной на правом берегу Сены между Лувром и городской мэрией. Блокировано движение и на театральной площади Шатле и на мосту Менял, ведущему к острову Сите в квартале, где находится полицейская префектура города. Некоторые манифестанты даже легли на проезжую часть в этих кварталах столицы. Надписи на развернутых транспарантах содержат критику в адрес правительств ряда стран за их "бездействие в деле борьбы против потепления климата".

Организация, созданная всего год назад в Великобритании, приступила в понедельник к крупной многодневной международной акции в защиту экологии и биоразнообразия планеты. Активисты Extinction Rebellion намерены блокировать улицы и площади в шести десятках крупнейших городов планеты. Подобная акция прошла в понедельник в Лондоне, полиция задержала 135 человек.

Нынешняя акция в Париже - уже третья. В минувшие субботу и воскресенье представители движения блокировали крупный парижский супермаркет, расположенный на площади Италии (юго-восток столицы). Они занимали его помещения в течение 17 часов. Полиция не решилась применять жесткие меры против участников этой акции. В июне этого года представители "Восстание против вымирания" блокировали один из мостов в Париже. Весьма решительные действия полиции, применившей слезоточивый газ, вызвали тогда критику в социальных сетях в адрес стражей порядка.