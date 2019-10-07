Число погибших при нападении на армейские базы в Мали возросло до 40

ТАСС, 7 октября. Правительственные войска Мали потеряли убитыми в начале минувшей недели по меньшей мере 40 военнослужащих в результате нападения группы вооруженных боевиков на две армейские базы в центральной части страны. Об этом сообщили в понедельник в министерстве обороны и по делам ветеранов республики.

"В ходе поисковых операций в районе Булкесси были найдены еще два тела. Таким образом, число жертв среди военнослужащих достигло 40, - передает данные ведомства информационное агентство Maghreb Arabe Press. - Операции продолжаются. Мы намерены оставаться в Булкесси и оказывать содействие силами личного состава и с помощью материально-технических средств".

Ранее официальные органы сообщили, что 30 сентября в результате интенсивных боестолкновений в Булкесси и Мондоро (в центральной части Мали, близ границы с Буркина-Фасо) погибли 38 военнослужащих Мали. Еще десятки солдат считаются пропавшими без вести. В то же время в министерстве утверждали, что силовики уничтожили 15 экстремистов в ходе боев.

На минувшей неделе Африканский союз (АС) жестко осудил нападение вооруженных боевиков на позиции правительственной армии Мали. Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат принес соболезнования семьям военнослужащих, погибших во время нападения экстремистов в Булкесси и Мондоро, и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи. В октябре 2018 года правительство Мали продлило на год режим ЧП, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.