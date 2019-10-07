Парламент Каталонии отклонил инициативу по вынесению недоверия главе правительства

МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. Парламент Каталонии отклонил в понедельник инициативу центристской партии "Граждане" по вынесению недоверия главе правительства региона Киму Торре. За отказ в доверии лидеру автономной области проголосовали 40 депутатов из необходимых 68.

Вынесение недоверия Торре поддержали парламентарии от "Граждан" и консервативной Народной партии. Инициатива центристов изначально была обречена на провал, поскольку у политической силы нет большинства в 135-местной палате.

В этой связи некоторые парламентские группы обвинили "Граждан" в том, что их предложение являлось частью кампании в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые пройдут 10 ноября. В свою очередь, центристы объяснили свой шаг стремлением "восстановить сосуществование" сторонников и противников независимости Каталонии.

Торра, который сменил на посту главы правительства Каталонии бежавшего из Испании Карлеса Пучдемона, является ярым сторонником независимости региона. "Граждане", напротив, выступают за единство и целостность пиренейского королевства.