Демократы требуют от Пентагона предоставить документы по заморозке военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Демократы из Палаты представителей Конгресса США в понедельник направили повестки главе Пентагона Марку Эсперу и исполняющему обязанности директора Административно-бюджетного управления Белого дома Расселлу Войту с требованием предоставить законодателям документы, касающиеся заморозки военной помощи Украине. Как сообщается на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты американского законодательного органа, документы запрашиваются в связи с расследованием, проводимым в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

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Авторами соответствующих писем и повесток выступили председатели спецкомитета по разведке Адам Шифф, комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс и комитета по иностранным делам Элиот Энгел.

Как отметили законодатели, документы, предоставить которые нужно к 15 октября, необходимы, чтобы "изучить последовательность событий и причины, которые стояли за решением Белого дома удержать критически важную военную помощь Украине".

"Комитеты изучают, в какой степени президент Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, заставляя Украину вмешаться в наши выборы в 2020 году и удерживая военную помощь, предоставленную Конгрессом для противостояния российской агрессии", - говорится в пресс-релизе.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, американский лидер хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

Позднее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы коррепондента ТАСС на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.