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Подъезды к аэропорту Мехико заблокированы таксистами в ходе акции протеста

Манифестанты требуют ужесточить правила работы мобильных приложений по поиску и вызову такси

МЕХИКО, 7 октября. /ТАСС/. Около 300 мексиканских таксистов в понедельник устроили акцию протеста у международного аэропорта столицы страны. Как сообщила администрация воздушной гавани, они блокировали участки магистралей, ведущих к первому терминалу, откуда выполняются в основном международные рейсы.

Манифестанты требуют от властей ужесточить правила работы в стране мобильных приложений по поиску и вызову такси.

"Оба подъезда к первому терминалу блокированы, - сообщила администрация в своем Twitter. - Мы рекомендуем направляться во второй терминал и перемещаться на поезде [между терминалами]".

Прием и отправка воздушных судов в аэропорту идут в штатном режиме. Демонстрации таксистов проходят и в других районах города, в том числе на центральном проспекте Пасео-де-ла-Реформа.

Представители Национального движения таксистов ранее объявили о том, что акция протеста будет организована в 28 регионах и столице страны, а участие в ней примут около 150 тыс. человек. Сведений о том, сколько их оказалось в действительности, пока обнародовано не было. Лидер организации Игнасио Родригес пообещал, что манифестации будут продолжаться до тех пор, пока власти не прислушаются к требованиям таксистов.

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