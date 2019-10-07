СМИ: турецкая авиация нанесла удар по штабу курдских формирований в Сирии

ТАСС, 7 октября. Турецкие ВВС атаковали в понедельник штаб курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen .

По его информации, удары были нанесены по району Телль-Тавиль. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.

Как передал телеканал, турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб СДС. Налет турецких ВВС был совершен на фоне заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о скором начале военной операции против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими.

В понедельник США, которые выступали союзниками СДС в борьбе против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), начали вывод военнослужащих и техники со своих баз в Рас-эль-Айне и Телль-Абъяде. Курды расценили эти действия как нарушение гарантий, которые были даны Вашингтоном курдскому населению, и предупредили о том, что угроза со стороны банд ИГ может усилиться после ухода США и их союзников по западной коалиции из Сирии.

По сообщению телеканала Al Hadath, Турция перебросила к восточному берегу Евфрата формирования сирийской вооруженной оппозиции из Идлиба, которые, как предполагается, будут участвовать в боевых действиях против СДС.