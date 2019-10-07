Протестующие сорвали выступление Кевина Макэлинэна на конференции по вопросам миграции

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кевин Макэлинэн в понедельник не смог произнести речь на проходившей в Джорджтаунском университете конференции по миграционной политике из-за перекрикивавших его протестующих.

Как только Макэлинэн поднялся на трибуну, присутствующие в зале активисты развернули плакат с надписью "Ненависть - это ненормально". "Когда мигранты оказываются под атакой, что мы делаем? Встаем и даем отпор!" - скандировали протестующие, перечисляя при этом имена детей, погибших в центрах содержания нелегальных мигрантов.

Макэлинэн несколько раз пытался начать свое выступление, но его перекрикивали. В конечном итоге и.о. главы МВБ покинул зал, так и не произнеся свою речь.

Позднее в МВБ прокомментировали случившееся. "Первая поправка [к Конституции США] гарантирует всем американцам право на свободу слова и собраний. К сожалению, этого права лишились многие, кто должен был выступить или посетить сегодняшнее мероприятие в Джорджтаунском университете. К сожалению, и.о. министра и аудитория не получили возможности вступить в активный диалог сегодня утром из-за действий нескольких активистов", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой министерства. На сайте ведомства также была опубликована речь, которую должен был произнести Макэлинэн.

Кризис на границе

При президенте Дональде Трампе США значительно усилили борьбу с нелегальными иммигрантами. Еще в ходе предвыборной кампании в 2016 году республиканец обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Глава Белого дома убежден в том, что многие нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре прошлого года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих. 15 февраля он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Это позволит Вашингтону направить из госбюджета около $8 млрд на возведение или ремонт ограждений на отдельных участках границы с соседней страной.