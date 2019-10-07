Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в Сирии. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы присутствуем в Сирии много лет. Предполагалась, что это будет краткосрочная задача", - сказал он. По словам Трампа, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих.

"Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: "Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами".