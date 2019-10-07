Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе - договариваться в рамках минских соглашений, тянуть время либо "никогда не возвращаться к этой части Украины".

"Можно сделать три варианта. Я вижу, как минимум, три. [Первый - ] попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад (минские соглашения - прим. ТАСС). Вторая тактика - тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант - никогда больше не возвращаться к этой части Украины", - сказал министр.

По его словам, "сейчас президент Украины и вся команда пытаются все-таки закончить то, что начали наши предшественники, начиная с "Минска". Пристайко также отметил, что в случае невыполнения "Минска", возможно, потребуется обратиться к мировому сообществу с тем, что "нам нужна, наверное, миссия по поддержанию мира между нами, а лучше - на всей оккупированной территории".

Проблемы с разведением сил

Накануне Пристайко заявил, что разведение вооруженных сил Украины и республик Донбасса, которое должно было начаться в понедельник в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, не состоялось. "Должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов. Нам надо ждать, пока настанет следующий период в семь дней, что докажет, что у сторон серьезные намерения", - сказал он.

Это заявление вызвало недоумение в республиках Донбасса. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова обвинила Киев в нарушении достигнутых договоренностей, которые на этот раз не предусматривали необходимость поддержания режима тишины в Золотом и Петровском в течение семи дней.

Позднее в понедельник телеканал "112 Украина" со ссылкой на командование Вооруженных сил Украины сообщил, что разведение сил перенесено на среду, 9 октября, на 12:00. Информацию о том, что практический отвод войск должен начаться 9 октября, подтвердил и близкий к переговорному процессу источник в Москве.

"Формула Штайнмайера"

Согласовать график разведения удалось на последней встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 1 октября, тогда же, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера" о предоставлении Донбассу особого статуса. Как заявлял ранее представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Контактной группы Алексей Никоноров, процесс разведения должен был начаться с зафиксированной Контактной группой даты - 7 октября и проходить в течение 30 дней синхронно и зеркально на двух участках.

Соглашение о создании трех пилотных зон безопасности - в Станице Луганской, Золотом и Петровском - было достигнуто в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском оно было выполнено, однако со временем украинские войска вновь заняли эти территории.