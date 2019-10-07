Конгрессмен заявил, что США изучают возможность выхода из Договора по открытому небу

В США заявили, что Турция не проводила пока никаких операций на севере Сирии

При этом в американской администрации сообщили, что, согласно имеющимся у Вашингтона данным, Турция может не только провести на северо-востоке Сирии военную операцию, но и предпринять попытку вернуть в эти районы беженцев

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