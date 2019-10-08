{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мадуро продлил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией

Ранее власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии"

КАРАКАС, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я принял решение продлить действие второй фазы режима оранжевого уровня угрозы и развертывание наших ВС", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Ни одна вооруженная группировка не может свободно находиться в Венесуэле. На территории нашей страны нет места колумбийскому насилию", - добавил Мадуро.

Вооруженные силы Венесуэлы проводили учения на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Перед началом маневров Мадуро также объявил оранжевый уровень угрозы в приграничном регионе "из-за опасности агрессии" со стороны соседней страны в отношении Венесуэлы. В свою очередь глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо обвинил Каракас в "военных провокациях на границе".

Ранее власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэла
CNBC: Signal Group устроила в апреле встречу для представителей Зеленского в отеле Трампа
По данным телеканала, на встрече не затрагивался вопрос расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена
Читать полностью