Экс-посол США в РФ раскритиковал традиционный подход Вашингтона в отношениях с Москвой

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Соединенным Штатам нужно налаживать конструктивные отношения с теми, кто будет определять политику России в будущем. Такое мнение высказал в статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты The Wall Street Journal, бывший посол США в РФ Джон Хантсман.

Он критически отозвался о традиционном подходе Вашингтона к взаимоотношениям с РФ, сравнив его с учениями по безопасности под названием "Пригнись и спрячься", которые регулярно проводятся в американском посольстве в Москве для отработки действий в случае возможного нападения. "Мы практиковали такой подход к России настолько долго, что он стал рефлекторным и наносящим вред нашим долгосрочным интересам", - отметил Хантсман.

Он выразил мнение, что США, действуя в одиночку, не смогут повлиять на политику нынешнего российского руководства. По его словам, "вместо того, чтобы отрезать себя от России путем всех нынешних санкций", Вашингтону "нужно культивировать конструктивные отношения с теми, кто будет определять контуры" российской политики в будущем. С его точки зрения, страх перед РФ негативно сказывается на способности американского экспертного сообщества "креативно размышлять об отношениях с Россией".

"Эксперты в области безопасности знают, что страх часто оказывает парализующий эффект. Если мы позволим страху диктовать наш подход, то мы, возможно, никогда не сформируем политический курс, более эффективно продвигающий наши национальные интересы, улучшающий двусторонние отношения и повышающий уровень безопасности в мире", - предостерег бывший посол.

Он обратил внимание на то, что под односторонние американские санкции против РФ, эффективность которых почти не анализируется, в настоящий момент подпадают около 850 физических лиц и организаций. Хантсман полагает, что слепое применение санкционного режима "стоит Соединенным Штатам способности определять контуры тех результатов", которых они хотят добиться.

"Наша задача должна состоять в том, чтобы Россия стала и лучшим партнером, и более ответственным гражданином мира. Отношения США и России будут оставаться такими же, какими и были: то партнерскими, то конкурирующими и соперническими. Умной дипломатии пока что удавалось удерживать нас от войны, однако я беспокоюсь, что нынешнее отчуждение между нами ограничит наши возможности в области установления стратегического взаимодействия на годы вперед", - резюмировал бывший посол.

Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа этого года он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Как ожидается, преемник Хантсмана в скором времени прибудет в Москву, однако его имя пока по-прежнему неизвестно.