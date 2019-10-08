Сирийские саперы в провинции Идлиб подорвали пещеру, где боевики делали дроны

ДАМАСК, 8 октября. /ТАСС/. Саперы сирийской армии уничтожили пещеру в южной части провинции Идлиб, которую боевики использовали как убежище, хранилище боеприпасов и мастерскую по изготовлению ударных беспилотников.

"В этом районе мы нашли очень много пещер, которые использовали боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться. Но видно, что они были тут долго и обустраивались основательно. Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием", - сказал журналистам командир саперного подразделения сирийской армии Имад Хасан.

По его словам, также там были мастерские для изготовления ударных беспилотников и "довольно много" оружия производства США и других стран НАТО. "Все это оружие мы отправили на главный военный склад Сирийской Арабской армии", - сказал сапер.

Такие пещеры, часто - с разветвленной системой ходов и большим количеством помещений с вентиляцией, канализацией и автономным электроснабжением, в известняковых скалах Идлиба за время войны пробивали десятками. В них террористы планировали операции и укрывались от артиллерийского огня и ударов с воздуха, здесь же держали пленников. Перед тем как уйти от наступающих правительственных сил, боевики заминировали свои убежища. Поэтому забирать "трофеи" военным приходится с максимальной осторожностью. После того как работа окончена, подземную крепость подрывают.

Последний плацдарм бандформирований

Идлиб клином входит в территориальное пространство между Латакией и Алеппо и достигает плодородной долины Сахль-эль-Габ в Хаме. Через перевал Джиср-эш-Шугур пролегает стратегическое шоссе, связывающее главный морской порт на побережье Средиземного моря с северной столицей и крупнейшим экономическим центром страны. Правительственные войска удерживали населенные пункты, расположенные вдоль этой трассы, под своим контролем вплоть до весны 2015 года.

Утрата Идлиба в тот момент стала крупной неудачей правительства. В критическом положении оказался город Алеппо, отрезанный от побережья. Бандформирования следом стали вторгаться на север Латакии и в долину Сахль-эль-Габ, возникла угроза алавитским и христианским селам, где проживали сторонники президента Башара Асада. Исправить ситуацию на этом фронте удалось только после того, как на помощь правительственным войскам пришли российские ВКС.

Сразу после освобождения Алеппо в декабре 2016 года в Идлиб стали по условиям примирительных соглашений вывозить боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским войскам. Сначала туда направились члены разгромленных бандформирований из Алеппо, затем - из Забадани, Каламуна, Хомса, предместья Дамаска Восточная Гута и, наконец, участники непримиримых формирований с юга Сирии - из Дераа и Эль-Кунейтры. Все они выехали туда с семьями, и в результате, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, население провинции выросло до 2,5 млн человек.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. В 2018 году три из них перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра".

В результате проведенной в августе операции армия Сирии освободила территории на севере провинции Хама и юге соседней провинции Идлиб. Ключевым моментом стало возвращение контроля над городом Хан-Шейхун и выход к участку трассы Дамаск - Алеппо.