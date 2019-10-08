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Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения"

Президент США добавил, что в ближайшее время Вашингтон сможет продемонстрировать некоторые новые оружейные системы

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. США разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Из слов президента следовало, что в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, - утверждал президент США. - Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то [из новых систем] мы демонстрируем, а что-то нет".

США, отметил он, развивают и обновляют ядерные вооружения.

"Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать, - заявил Трамп. - Надеюсь, нам никогда не придется их использовать".

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СШАТрамп, Дональд
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