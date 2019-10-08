Трюдо заявил, что Канада может перевыполнить план ООН по борьбе с изменением климата

ОТТАВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Канады способны перевыполнить обязательства перед ООН по достижению Целей устойчивого развития в области борьбы с изменением климата. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на состоявшихся в понедельник дебатах между лидерами политических партий, которые участвуют в канадских парламентских выборах. Дебаты транслировали все национальные телеканалы.

"Мы осознаем, что должны делать больше для борьбы с изменениями климата, - сказал политик. - Наш план выполним и реалистичен, он не только позволит нам достичь целей 2030 года, но и перевыполнить их".

По словам Трюдо, возглавляемое им либеральное правительство в случае победы на выборах продолжит реализовывать свои инициативы, которые в том числе предусматривают повышение налога на выбросы углекислого газа для канадских предприятий, а также введение запрета на использование одноразовой продукции из пластика в Канаде в ближайшие годы.

ООН в 2015 году приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики, в частности, предлагается принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого являются выбросы углекислого газа в атмосферу.

Канада намерена к 2030 году сократить выбросы CO2 до 511 мегатонн в год. Это на 30% ниже показателей 2005 года.

Парламентские выборы в Канаде состоятся 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром страны.