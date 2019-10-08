Президент Эквадора обвинил Мадуро в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

ТАСС, 8 октября. Президент Эквадора Ленин Морено в понедельник заявил, что его предшественник Рафаэль Корреа и глава Венесуэлы Николас Мадуро несут ответственность за протесты, которые продолжаются в Эквадоре. Соответствующее заявление Морено сделал в резиденции в городе Гуаякиль.

"То, что происходит в Эквадоре в эти дни, не является народным недовольством в связи с решениями правительства, - заявил Морено, чьи слова приводит газета El Comercio. - Разве это совпадение, что несколько недель назад [экс-президент Рафаэль] Корреа, [экс-глава МИД Рикардо] Патиньо и [экс-секретарь Паола] Пабон посетили Венесуэлу? [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро вместе с Корреа активизировали план по дестабилизации, они стоят за попыткой переворота".

Эквадорский президент также поблагодарил национальные ВС за их лояльность. "Насилие и хаос не победят", - подчеркнул он.

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта на всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты.