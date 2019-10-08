СМИ: Южная Корея хочет установить с Россией военную горячую линию

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Республика Корея планирует установить с Россией прямую линию военной связи. По данным агентства Yonhap, эту информацию предоставил депутатам парламента южнокорейский Комитет начальников штабов.

В документе отмечается, что соответствующий меморандум может быть подписан южнокорейскими и российскими военными до конца октября. "Создание горячей линии позволит предотвратить любые случайные нарушения самолетами двух стран их зон опознавания ПВО", - подчеркивается в докладе.

При этом опрошенные корреспондентом ТАСС военные эксперты в Сеуле указали, что Россия не признает установленную Сеулом в одностороннем порядке так называемую зону опознавания ПВО, поскольку это противоречит международному законодательству, и никогда не устанавливала подобную зону у своих границ.

В конце июля этого года южнокорейский КНШ утверждал, что самолет ВКС РФ нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В воздух были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

Минобороны РФ в ответ заявило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря в соответствии со всеми международными правилами.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.