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СМИ: власти ФРГ расценивают инцидент в Лимбурге как террористический акт

Власти ФРГ расценивают инцидент в Лимбурге как террористический акт - ТВ.

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Германия
Дело Ассанжа и WikiLeaks
El Pais: граждане России и США были приоритетом для слежки при посещении Ассанжа в Лондоне
По данным издания, слежка во время визитов велась и за актрисой Памелой Андерсон
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