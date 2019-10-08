В Багдаде открыли для проезда "зеленую зону" и частично восстановили интернет

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. "Зеленая зона" Багдада - тщательно охраняемый район в центре города, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения, - открылся во вторник для проезда. Об этом передает информационное агентство INA .

Как отмечается, в связи со стабилизацией ситуации и нормализацией обстановки власти приняли решение об открытии района, который был закрыт по соображениям безопасности, когда протестующие предпринимали попытки прорваться туда.

Этот квартал на западном берегу реки Тигр появился на площади в 10 кв. км в 2003 году после свержения Саддама Хусейна и официально назывался "международная зона". Однако прижилось его нынешнее название. Это место считалось едва ли не самым безопасным во всем Ираке, который в те годы погружался в затяжной внутренний конфликт. На ее территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, органы власти, включая парламент страны. Там же находятся многие посольства, в том числе США и Великобритании, а также представительства зарубежных компаний. В декабре 2018 года власти впервые за 15 лет частично разрешили доступ туда простых граждан и транспорта. Полностью она была открыта лишь в июне.

Ранее в Ираке также был частично восстановлен интернет, блокированный в разгар антиправительственных выступлений в целях пресечения массового распространения через социальные сети призывов к присоединению к акциям. По информации INA, эти меры последовали "за успехом переговоров между канцелярией правительства и протестующими, которые должны увенчаться выполнением законных требования народа".