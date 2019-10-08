Китай сделал представление США за санкции против восьми китайских компаний из-за уйгуров

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Китай сделал представление США в связи с введением санкций в отношении восьми китайских компаний за причастность к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"США под предлогом защиты прав человека внесли в список Управление общественной безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и восемь китайских компаний, а также наложили на них ограничения. Это серьезное нарушение базовых принципов международных отношений. Такие действия также являются вмешательством во внутренние дела Китая и ущемляют интересы КНР. Мы осуждаем их и выражаем решительный протест", - сказал дипломат.

"Синьцзян в полной мере является внутренним делом Китая, и там нет так называемой проблемы с соблюдением прав человека", - подчеркнул Гэн Шуан. "Призываем США немедленно исправить совершенные ошибки, отменить свое решение, а также перестать вмешиваться во внутренние дела КНР", - указал он.

Министерство торговли США в понедельник внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в КНР. Как утверждают власти США, эти организации "вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР".

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.