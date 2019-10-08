Белоруссия обеспокоена предстоящими в 2020 году учениями НАТО в Польше

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о серьезной обеспокоенности белорусской стороны предстоящими в 2020 году учениями НАТО в Польше. Об этом он сказал во вторник на международном форуме "Минский диалог".

"Прямо у границ Белоруссии весной будущего года Североатлантический альянс собирается провести масштабные военные учения. Таких учений у наших границ не проводилось", - сказал Лукашенко.

"Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо", - отметил глава Белоруссии.

Планируется, что учения Defender Europe 2020 пройдут в апреле-мае 2020 года. В них примут участие 18 государств, они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе соседних с Белоруссией Польшей, Литвой и Латвией.