Лукашенко выступил за более тесные переговоры между Украиной и РФ по Донбассу

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международном форуме "Минский диалог".

"И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР - непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения", - отметил Лукашенко.

Тогда, считает он, "будет место и ДНР, и ЛНР". "Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.", - заявил белорусский лидер.