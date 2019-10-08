Прокуратура Молдавии подозревает покинувшего страну олигарха Плахотнюка в отмывании денег

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Бывшего лидера правившей Молдавией Демократической партии Владимира Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщает во вторник на своей странице в Facebook прокуратура по борьбе с коррупцией, покинувший страну олигарх был вызван на допрос.

"Он находится в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса Республики Молдова - отмывание денег в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что прокуроры разместили приглашение в социальных сетях "из-за отсутствия другого способа проинформировать Плахотнюка о повестке".

В июне поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти Демпартии. Демократы отказались уступать - через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того, как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк покинул страну.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годы вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Следствие полагает, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. В связи с этим Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.