Премьер-министр Азербайджана подал заявление об отставке

БАКУ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Об этом сообщил во вторник председатель Милли меджлиса (парламента) Октай Асадов на заседании парламента.

"Премьер-министр Новруз Мамедов подал заявление президенту Азербайджана [Ильхаму Алиеву] об отставке по собственному желанию", - сказал спикер.

Асадов поблагодарил Мамедова за деятельность на посту главы правительства. Мамедов занимал пост премьера с апреля 2018 года.

В свою очередь парламент дал согласие на назначение помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова премьер-министром страны. Соответствующее постановление принято на заседании. За него проголосовали все 105 присутствующих депутатов. "На основании представления президента Азербайджанской Республики дать согласие на назначение Асадова Али Идаят оглы премьер-министром страны", - говорится в постановлении.

62-летний Асадов в 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). Работал в институте экономики Академии наук Азербайджана. С 1998 года являлся помощником президента по экономическим вопросам - заведующим отделом администрации президента. Избирался депутатом парламента республики в 1995-2000 годах.