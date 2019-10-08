Дальше действовать будете вы. Что означает решение Трампа о выводе войск из Сирии

Дональд Трамп дал зеленый свет Турции на операцию в северо-восточном районе Сирии. С одной стороны, это было неизбежно: президент США давно выступал против далеких зарубежных войн и обещал вернуть "наших ребят" домой. С другой — такое решение поставило под удар курдов, американских союзников по борьбе с террористами. ТАСС объясняет, что привело к такой ситуации и каковы могут быть последствия действий Трампа.
Турция хочет создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии
По замыслу Анкары, такая буферная зона стала бы защитным поясом для турецкой границы. Туда также могли бы вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев. Изначально Вашингтон и Анкара достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими.
Однако 1 октября Эрдоган заявил, что Анкара намерена заниматься созданием зоны безопасности самостоятельно, поскольку ей "не удалось достичь желаемого результата", а времени ждать больше нет. 5 октября Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.
Трамп объявил о выводе войск из этого региона после звонка Эрдогану. Пентагон об этом не был предупрежден
6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. 7 октября Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.
Politico пишет, что это решение Трампа стало сюрпризом для Пентагона и чиновников, ответственных за национальную безопасность США. Против действий президента высказались даже его собственные преданные соратники — бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Митч Макконнелл, телеведущие его любимой передачи Fox and Friends. Грэм пригрозил Анкаре санкциями, если она вторгнется в Сирию.
Курды — союзники США и враги Турции. Теперь они останутся без защиты американцев
По информации Reuters, США не станут защищать сирийских курдов от турецких сил. В ночь на 8 октября турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Сирии.
Отход американских военных поставит курдов в ситуацию "прямого столкновения" с противником, заявил представитель вооруженного формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) Мустафа Бали. "Неожиданный вывод американских военнослужащих из пограничных городов Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд стал для курдов ударом в спину, — говорится в коммюнике СДС. — США, таким образом, нарушили гарантии, которые были даны курдскому населению".
Командир СДС Мазлум Кобани ранее выступил категорически против переселения беженцев в подконтрольные курдам регионы. Кобани заявил газете Asharq Al-Awsat, что Анкара хочет изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии и курды будут всячески противодействовать этой "этнической чистке".
Все это может привести к возвращению террористов
США выступали союзниками СДС в борьбе против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). СДС подчеркивает, что турецкое вторжение будет иметь самые негативные последствия для борьбы с ИГ в регионе: "Главари ИГ получат возможность снова вернуться на территории, которые были очищены курдскими бойцами от банд террористов". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также предположила, что боевые действия на северо-востоке Сирии подорвут усилия коалиции по борьбе с ИГ.
ИГ сейчас не контролирует значительные территории, но остается повстанческим движением и серьезной угрозой для стабильности как Сирии, так и соседнего Ирака. В августе Министерство обороны США предупреждало, что сокращение численности войск США угрожает возрождением ИГ. В плену у СДС остаются несколько тысяч террористов этой организации.
Трамп давно выступает за выход из Сирии
Еще во время избирательной кампании 2016 года он выступал против участия американских солдат в зарубежных войнах. 19 декабря 2018 года он объявил о решении начать вывод войск из Сирии, предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в СМИ, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США. По оценке The Wall Street Journal, в прошлом году численность воинского контингента США в Сирии превышала 2 тыс. человек.
После звонка Эрдогану президент вновь заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии. По словам американского лидера, теперь с ситуацией в регионе предстоит справляться соседним странам и участникам конфликта. Вместе с тем Трамп пообещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то непозволительное, и предупредил о недопустимости удара по союзникам США в Сирии.
Москва за создание зоны безопасности. Но против препятствий сирийскому урегулированию
В конце августа президент РФ Владимир Путин говорил, что Москва поддерживает действия, направленные на деэскалацию в этой зоне: "Мы исходим из того, что создание зоны безопасности для Турецкой Республики на ее южных границах будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии".
Лидеры России и Турции не обсуждали готовящуюся Анкарой операцию на северо-востоке Сирии. При этом Кремль призвал стороны избегать действий, которые могут навредить сирийскому урегулированию. О выводе американских войск Вашингтон Москву не уведомлял.