Дальше действовать будете вы. Что означает решение Трампа о выводе войск из Сирии

По замыслу Анкары, такая буферная зона стала бы защитным поясом для турецкой границы. Туда также могли бы вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев. Изначально Вашингтон и Анкара достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими.

Однако 1 октября Эрдоган заявил, что Анкара намерена заниматься созданием зоны безопасности самостоятельно, поскольку ей "не удалось достичь желаемого результата", а времени ждать больше нет. 5 октября Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.