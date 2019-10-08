Полиция предотвратила теракты в центре Джакарты

ТАСС, 8 октября. Полиция Джакарты пресекла несколько готовящихся терактов в деловых районах индонезийской столицы. Об этом во вторник сообщает издание The Jakarta Post.

По имеющимся данным, преподаватель местного сельскохозяйственного университета и бывший офицер ВМС страны планировали привести в действие взрывные устройства в нескольких бизнес-центрах Джакарты 28 сентября. Оба подозреваемых, а также восемь их сообщников задержаны и сознались в подготовке терактов.

По словам задержанных, их целью были этнические китайцы, проживающие в Индонезии. Полиция считает, что подозреваемые могут состоять в сговоре с радикальными исламистами.