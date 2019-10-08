Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция предотвратила теракты в центре Джакарты

Двое подозреваемых и восемь их сообщников задержаны

ТАСС, 8 октября. Полиция Джакарты пресекла несколько готовящихся терактов в деловых районах индонезийской столицы. Об этом во вторник сообщает издание The Jakarta Post.

По имеющимся данным, преподаватель местного сельскохозяйственного университета и бывший офицер ВМС страны планировали привести в действие взрывные устройства в нескольких бизнес-центрах Джакарты 28 сентября. Оба подозреваемых, а также восемь их сообщников задержаны и сознались в подготовке терактов.

По словам задержанных, их целью были этнические китайцы, проживающие в Индонезии. Полиция считает, что подозреваемые могут состоять в сговоре с радикальными исламистами.

Теги
Индонезия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Украинские радикалы угрожают сорвать разведение сил в Донбассе
Националисты потребовали от президента страны Владимира Зеленского встретиться с участниками "добровольческого движения"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС