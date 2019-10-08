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В Эквадоре из-за протестов отменили занятия во всех образовательных учреждениях

Власти страны объяснили принятие такой меры соображениями безопасности

ТАСС, 8 октября. Учебные занятия были отменены 8 октября во всех образовательных учреждениях Эквадора из-за охвативших страну масштабных протестов. Об этом сообщило в Twitter министерство образования республики.

"Министерство образования сообщает, что во вторник, 8 октября 2019 года, отменяются занятия в государственных, частных, муниципальных и частно-государственных учебных заведениях в утреннее, дневное и вечернее время", - отметили в ведомстве. В министерстве добавили, что такая мера была принята ради обеспечения безопасности учащихся и преподавателей.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта на всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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