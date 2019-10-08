В Литве суд смягчил приговор двум осужденным за шпионаж в пользу России

ВИЛЬНЮС, 8 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы удовлетворил просьбу осужденного за шпионаж якобы в пользу РФ гражданина республики о смягчении вынесенного приговора. Одновременно приговор по тому же делу смягчен и другому осужденному, который с такой просьбой не обращался. Об этом во вторник сообщил журналистам судья Юстас Намавичюс.

"Пересмотрено положение о действиях в составе организованной группы, оно аннулировано, вследствие чего последовало смягчение наказания", - сказал судья.

Срок заключения для Казимераса Рупшиса, который, по версии следствия, являлся главным действующим лицом, сокращен с четырех лет и девяти месяцев до четырех с половиной лет, срок заключения в отношении подавшего просьбу Юрия Миронова сокращен с четырех лет и девяти месяцев до четырех лет.

Генеральная прокуратура Литвы передала в феврале этого года в суд восемь томов уголовного дела по обвинению в шпионаже за денежное вознаграждение двух граждан Литвы, которые якобы собирали информацию, интересующую разведку иностранного государства - России.

Фигуранты дела были задержаны в декабре 2017 года на основе данных второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы (военная разведка). Утверждается, что с 2014 года они собирали для передачи в РФ незасекреченную, но не подлежащую разглашению информацию о военных и стратегических объектах, фотографировали служебные документы, приказы и распоряжения командования, схемы служебных помещений базы ВВС Литвы в городе Шяуляй. Здесь дислоцируются на ротационной основе для охраны воздушного пространства стран Балтии истребители стран НАТО.

Осужденные также якобы собирали сведения о лицах, которые могли располагать интересующими их данными и могли быть завербованы. На момент задержания один из них, как указывалось в материалах следствия, работал на авиабазе ВВС, другой вышел в запас. Подсудимые свою вину признали.