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Ультраправое "Самоопределение" побеждает на выборах в парламент непризнанного Косова

Согласно данным ЦИК страны, после обработки 99,88% бюллетеней "Самоопределение" лидирует с 25,49%

БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти победило на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЦИК.

Согласно данным ЦИК, после обработки 99,88% бюллетеней "Самоопределение" лидирует с 25,49%, далее следует либеральный Демократический союз Косова (24,82%). Разница между лидерами составляет 5319 голосов, тогда как осталось пересчитать голоса с четырех участков (около 1,5 тыс. голосов). Таким образом, расклад сил до конца подсчета не изменится.

По сведениям косовских экспертов, ЦИК предстоит также подсчитать голоса избирателей из-за рубежа, однако большинство зарубежных избирателей, согласно опросам, поддержали "Самоопределение", что лишь увеличит отрыв партии.

На третьем месте следует Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (21,23%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная совместно с Социал-демократической партией набирает 11,58%.

Таким образом, "Самоопределение" получит 30 мест в парламенте, Демократический союз Косова - 29 мест, Демократическая партия Косова - 25 мест, "Альянс за будущее Косова" совместно с Социал-демократической партией - 14 мест. Согласно "конституции" Косова, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств, из которых 10 - между сербами. По результатам выборов все 10 "сербских" мест в парламенте займет партия "Сербский список".

"Самоопределение" и Демократический союз Косова заявили о готовности обсуждать коалиционное соглашение.

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