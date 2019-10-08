Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индия отменила рекомендацию туристам не посещать бывший штат Джамму и Кашмир

Путешественники смогут свободно посещать этот регион с 10 октября

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Власти бывшего штата Джамму и Кашмир отменили рекомендацию для туристов не посещать его территорию. Об этом во вторник сообщает журнал India Today.

На эту тему
История кашмирского конфликта

"Все ограничения были отменены на большей части территории региона", - приводит журнал слова губернатора этой ныне союзной территории Сатья Малика. Он также отметил, что власти постепенно отменяют комендантский час, а также ограничения на доступ в интернет и телефонную связь. Туристы смогут свободно посещать этот регион с 10 октября.

По информации журнала, рекомендация для туристов и паломников покинуть территорию бывшего штата была объявлена 2 августа. С тех пор более 340 тыс. выехали за пределы Джамму и Кашмира.

19 августа руководство союзной территории одобрило смягчение мер безопасности, в рамках которой возобновилась работа школ и официальных правительственных учреждений этого региона.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Теги
ИндияПакистан
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Генсек НАТО посетит Турцию 11 октября
Повестка его визита не раскрывается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС