Индия отменила рекомендацию туристам не посещать бывший штат Джамму и Кашмир

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Власти бывшего штата Джамму и Кашмир отменили рекомендацию для туристов не посещать его территорию. Об этом во вторник сообщает журнал India Today .

"Все ограничения были отменены на большей части территории региона", - приводит журнал слова губернатора этой ныне союзной территории Сатья Малика. Он также отметил, что власти постепенно отменяют комендантский час, а также ограничения на доступ в интернет и телефонную связь. Туристы смогут свободно посещать этот регион с 10 октября.

По информации журнала, рекомендация для туристов и паломников покинуть территорию бывшего штата была объявлена 2 августа. С тех пор более 340 тыс. выехали за пределы Джамму и Кашмира.

19 августа руководство союзной территории одобрило смягчение мер безопасности, в рамках которой возобновилась работа школ и официальных правительственных учреждений этого региона.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.