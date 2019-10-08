СМИ: президент Египта считает, что Сирии нужен диалог между всеми сторонами конфликта

ТАСС, 8 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что в Сирии назрела острая необходимость в диалоге при участии всех сторон конфликта. Такое мнение он выразил во вторник на пресс-конференции в Каире по итогам прошедшего трехстороннего саммита с участием лидеров Египта, Кипра и Греции, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По информации издания, египетский лидер также подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Сирии.

Касаясь ситуации в Ливии, ас-Сиси осудил действия "некоторых стран", вмешивающихся в ливийский конфликт и оказывающих поддержку воюющим там террористическим формированиям.

Во вторник в Каире прошел трехсторонний саммит с участием лидеров Египта, Кипра и Греции, в ходе которого стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества, а также проблемы международного и регионального характера.