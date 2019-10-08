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СМИ: в Монреале полиция задержала трех экоактивистов, забравшихся на мост

Из-за инцидента движение было закрыто на час

ОТТАВА, 8 октября. /ТАСС/. Три активиста одной из канадских экологических организаций были задержаны полицией в Монреале (провинция Квебек) после того, как забрались на автомобильный мост Жака Картье. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Из-за инцидента движение по мосту, который соединяет островную и материковую части Монреаля, было закрыто на час. Задержаны две женщины и мужчина, на вершине моста они вывесили флаг с символикой своей организации и призывом к властям делать больше для защиты окружающей среды. Для снятия экологов с моста были вызваны пожарные.

В понедельник в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), Галифаксе (провинция Новая Шотландия), Торонто (провинция Онтарио), Эдмонтоне (провинция Альберта) и еще нескольких городах Канады более сотни экоактивистов на несколько часов перекрыли крупные автомобильные мосты, что привело к большим заторам в этих городах. В итоге правоохранители задержали около 40 человек.

Организаторы выступлений требовали от местных и федеральных властей в ближайшие годы подготовить программы, которые бы свели к нулю выбросы СО2 в атмосферу, а также закрыть электростанции, работающие на угле. Акции в Канаде являются частью международной протестной кампании. Аналогичные акции прошли в Амстердаме, Берлине, Лондоне, Париже и Сиднее. Их цель - привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Теги
Канада
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