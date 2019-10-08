Трамп заявил, что Хиллари Клинтон стоит вступить в президентскую гонку

ТАСС, 8 октября. Американский лидер Дональд Трамп заявил во вторник, что экс-кандидату от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку. Такое заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Я считаю, что коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в [президентскую] гонку, чтобы попытаться [выиграть] и украсть [эту возможность] у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал он. Глава Белого дома отметил, что при этом она должна выполнить одно условие, а именно - объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки, когда будучи главой Госдепартамента она использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.