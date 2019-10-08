Генсек НАТО посетит Турцию 11 октября

Дальше действовать будете вы. Что означает решение Трампа о выводе войск из Сирии

"Генеральный секретарь НАТО совершит визит в Турцию в пятницу 11 октября 2019 года. В Стамбуле он встретится с высшим руководством страны", - говорится в кратком заявлении альянса. В нем также сообщается, что 9 октября Столтенберг посетит Италию, а 10 октября - Грецию, таким образом речь идет о плановом турне по средиземноморским государствам альянса.

Турция в настоящий момент готовится провести военную операцию в Сирии против курдов, которые выступали главными союзниками ведущей страны НАТО - США в ходе боевых действий в этой стране. В этой связи действия Анкары вызывают смешанную реакцию в США - с одной стороны Вашингтон пытается сохранить отношения с Турцией, с другой - не потерять международную репутацию если один союзник США будет оставлен на уничтожение другому.