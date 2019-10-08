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Кризис в Сирии

Генсек НАТО посетит Турцию 11 октября

Повестка его визита не раскрывается

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершит 11 октября плановый визит в Турцию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

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"Генеральный секретарь НАТО совершит визит в Турцию в пятницу 11 октября 2019 года. В Стамбуле он встретится с высшим руководством страны", - говорится в кратком заявлении альянса. В нем также сообщается, что 9 октября Столтенберг посетит Италию, а 10 октября - Грецию, таким образом речь идет о плановом турне по средиземноморским государствам альянса.

Турция в настоящий момент готовится провести военную операцию в Сирии против курдов, которые выступали главными союзниками ведущей страны НАТО - США в ходе боевых действий в этой стране. В этой связи действия Анкары вызывают смешанную реакцию в США - с одной стороны Вашингтон пытается сохранить отношения с Турцией, с другой - не потерять международную репутацию если один союзник США будет оставлен на уничтожение другому.

Теги
СШАСирияТурцияГрецияИталияКризис в СирииСтолтенберг, Йенс
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