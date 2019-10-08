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Генсек НАТО посетит Украину 30-31 октября

Йенс Столтенберг встретится с вновь избранными депутатами парламента и новым составом правительства

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину 30-31 октября, в ходе визита он проведет заседание комиссии Украина - НАТО в Киеве, в которой примет участие украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил во вторник глава представительства Североатлантического альянса на Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, передает украинский телеканал "Громадське".

В ходе визита на Украину генсек и другие представители руководства НАТО посетят также Одессу. "Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО ", - сообщил глава представительства альянса на Украине.

Столтенберг и другие представители руководящего органа НАТО встретятся с вновь избранными депутатами украинского парламента, новым составом правительства и представителями гражданского общества. "Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые присутствуют в отношениях между НАТО и Украиной", - считает Винников.

В последнее время заседания Комиссии Украина - НАТО блокировала Венгрия после того, как два года назад отношения между Будапештом и Киевом обострились из-за разногласий по поводу положения венгерского меньшинства на Украине. Осенью 2017 года Верховная рада приняла новый закон об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

Теги
УкраинаВенгрияСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
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