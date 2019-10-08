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Экс-генпрокурор Украины раскрыл детали своих встреч с личным адвокатом Трампа

Сын бывшего вице-президента США получил $1 млн от компании Burisma, утверждает Юрий Луценко

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Сыну бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантеру был выплачен в общей сложности $1 млн как члену правления украинской газовой компании Burisma. Об этом во вторник в интервью Радiо НВ сообщил экс-глава Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Юрий Луценко. Он раскрыл детали своих встреч с личным адвокатом нынешнего президента США Рудольфом Джулиани.

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По словам экс-главы ГПУ, предложение встретиться в США поступило к нему еще в конце 2017 года. Он согласился, поскольку имел "свой интерес". Этот интерес Луценко объяснил желанием получить информацию о якобы имевшихся в США счетах экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два - три часа каждый день, - рассказал бывший генпрокурор. - В один из таких дней Джулиани спросил, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года".

"Я ответил, что, как мне кажется, эти действия были очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс, - сказал Луценко. - Если вдруг они подпадают под американский, то начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу".

Во время встречи на второй день визита в США, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой был связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах 2020 года Джозефа Байдена.

"Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Александер Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента США Хантер Байден, - напомнил Луценко. - Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства... Общие выплаты сыну вице-президента США составили почти $1 млн".

Как утверждает экс-глава ГПУ, встреча с Джулиани закончилась на том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и бывшим вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, выразил идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаСШАВыборы президента СШАПольшаКризис на УкраинеБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЛуценко, Юрий ВитальевичДжулиани, РудольфВыборы президента США - 2020Зеленский, Владимир Александрович
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