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Парламент Турции продлил мандат на проведение операций в Сирии и Ираке

Мандат продлен до 30 октября 2020 года
Описание
© Resit Celebioglu/DHA via AP

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Великое национальной собрание Турции (парламент) продлило во вторник мандат на проведение операций в Сирии и Ираке еще на один год. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

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Согласно принятому решению, мандат на участие ВС Турции в соседних странах продлен до 30 октября 2020 года.

В соответствии с выданным мандатом турецкая армия имеет возможность проводить боевые операции за пределами страны, в Сирии и Ираке. Также он позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку ВС республики или заняты в этих трансграничных операциях.

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".

Теги
ИракСирияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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