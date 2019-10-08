Работа Первого комитета ГА ООН приостановлена до 10 октября

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Работа первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, приостановлена и будет продолжена в четверг, 10 октября. Об этом заявил во вторник на заседании данного органа его председатель - постпред Боливии при ООН Сача Серхио Льорентти Солис.

Он выступил с предложением начать "общую дискуссию" в комитете "в четверг, 10 октября, ровно в 10 утра (17:00 мск)". Предложение было принято без голосования. Председатель констатировал, что данную возможность он обсуждал во время консультаций с представителями ряда делегаций.