Власти Эквадора оценили потери от захвата месторождений

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Потери от приостановки работ на трех нефтяных месторождениях эквадорской государственной компании Petroamazonas, захваченных на фоне протестов, составят 165 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, не удалось полностью восстановить из-за отсутствия безопасных условий. По оценкам государственной компании, если она не сможет возобновить работу, потери в производстве достигнут 165 тыс. баррелей в день", - говорится в сообщении.

В понедельник ведомство сообщило, что Petroamazonas приостановила работу на трех месторождениях, которые были захвачены посторонними лицами на фоне антиправительственных протестов.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты.