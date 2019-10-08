Кандидатами в депутаты белорусского парламента выдвинуты 703 человека

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Кандидатами в депутаты Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии выдвинуты 703 человека. Об этом во вторник сообщает Центризбирком (ЦИК) страны.

7 октября завершился период подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты нижней палаты парламента, регистрация продлится до 17 октября.

По данным ЦИК, больше всего претендентов выдвинуты политическими партиями - 424 человека, путем сбора подписей - 272, остальные - трудовыми коллективами. По числу выдвиженцев лидирует Либерально-демократическая партия (107 человек), затем следуют Объединенная гражданская партия, Коммунистическая партия Белоруссии, Белорусская социал-демократическая партия (ГРАМАДА), Республиканская партия труда и справедливости.

Повторно баллотируются 34 депутата из действующего парламента, 58 человек являются депутатами местных советов. Четверть потенциальных кандидатов - женщины. Наибольшая конкуренция ожидается в Минске - в 20 округах баллотируются 205 человек.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. В стране образовано более 5,8 тысячи участков для голосования. Выборы проходят по мажоритарной системе - в 110 округах выбирают 110 депутатов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем парламенте видит около 30-35% нынешнего состава.