Politico: Трамп предлагал проверять сотрудников Белого дома на полиграфе

ТАСС, 8 октября. Президент США Дональд Трамп хочет выявлять информаторов среди сотрудников Белого дома при помощи детектора лжи. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

"Он хотел проверять на полиграфе каждого сотрудника в здании [Белого дома], чтобы выяснить, кто из них разговаривал с прессой", - рассказал изданию бывший представитель администрации американского президента. Он также заявил, что некоторые сотрудники добровольно прошли тестирование на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к утечкам информации.

Источники издания отметили, что идея использования полиграфа появилась у президента США еще в 2017 году в связи с попаданием в СМИ деталей его телефонных разговоров с главами Мексики и Австралии. Тогда от тестирования на полиграфе пришлось отказаться по юридическим соображениям - советник президента по соблюдению этики не нашел легального способа осуществления подобной процедуры. После дела об утечке информации о беседе президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп вновь вернулся к идее проверки на детекторе лжи.

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне и стали поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

После возникновения скандала Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.