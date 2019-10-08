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США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

Речь идет о лицах, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, отметил госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об это говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении [представителей] китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагается, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР", - говорится в заявлении. 

Как отметил Помпео, под ограничения могут также попадать члены семей таких должностных лиц КНР.

Госсекретарь США пояснил, что эти меры дополняют решение Вашингтона о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации в СУАР, о котором объявило в четверг Министерство торговли США. Помпео также отметил, что США призывают Китай "освободить всех незаконно задержанных".

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали. 

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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