В ООН рассказали о самом серьезном за 10 лет финансовом кризисе

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил страны - члены международной организации о том, что ООН оказалась перед перспективой истощения своих финансовых ресурсов к концу месяца, и призвал их полностью выполнить обязательства по взносам в бюджет ООН. Об этом сообщил во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН направил обращение странам-членам по вопросу о самом серьезном финансовом кризисе, с которым сталкивается ООН почти за десятилетие, - отметил он. - Существует угроза того, что у организации резко сократятся финансовые ресурсы к концу месяца и она не сможет осуществлять выплаты персоналу и поставщикам. Подчеркнув обязательства стран-членов, вытекающие из Устава ООН, генеральный секретарь выразил признательность тем 129 странам, которые уже внесли взнос в бюджет ООН, и призвал тех, кто до сих пор не сделал этого, внести взнос безотлагательно и полностью".

"Это единственный способ избежать просрочки по платежам, что могло бы привести к нарушению деятельности в глобальном масштабе", - добавил он.

К концу сентября, отметил официальный представитель генсека ООН, взносы стран-членов составили 70% от бюджета, в то время как год назад эти взносы составили 78%. "Если бы не меры по сокращению расходов, предпринятые с начала года, то к октябрю нехватка средств в организации могла бы достичь $600 млн и не было бы средств на обеспечение открытия дебатов на Генеральной Ассамблее ООН и встреч на высоком уровне, состоявшихся в сентябре", - сказал Дюжаррик. "Но этих мер уже недостаточно, и Секретариат может оказаться перед перспективой просрочки выплат жалования и выплат за товары и услуги уже к концу ноября, если страны-члены не произведут выплаты в бюджет в полном объеме", - добавил он. Генеральный секретарь ООН, подчеркнул Дюжаррик, уже потребовал предпринять срочные меры по дальнейшему сокращению расходов, в том числе транспортных и расходов на товары и услуги.